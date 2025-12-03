3.74 BYN
Уровень доверия канцлеру Германии Мерцу рекордно упал до 22 %
Автор:Редакция news.by
Рейтинг канцлера Германии за полгода пребывания в должности достиг отрицательного рекорда - 22 %. Это даже ниже, чем у Шольца к концу срока полномочий, у него было 23 %.
Деятельностью Мерца недовольны 76 % немцев, по данным местного соцопроса, и более 60 % - ожидают ухудшения экономической ситуации в стране в ближайшие годы.
При этом в рейтинге политических партий страны лидирует "Альтернатива для Германии", за нее готовы проголосовать 26 %.