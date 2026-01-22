Уровень загрязнения воздуха во многих городах Польши превысил нормы

Уровень загрязнения воздуха во многих городах Польши в последние дни значительно превысил нормы. И в ближайшее время ситуация не улучшится. Об этом пишет издание O-net.

Так, в рейтинге IQ-Air - Краков сегодня на 7-м месте в мире по загрязнению, соседствуя с Дели и Кабулом.

Главная причина - безветренная и морозная погода. Густой смог окутал многие воеводства. Особую осторожность рекомендуют проявлять жителям юга, востока и севера Польши, где температура остается самой низкой.