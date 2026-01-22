3.72 BYN
Уровень загрязнения воздуха во многих городах Польши превысил нормы
Автор:Редакция news.by
Уровень загрязнения воздуха во многих городах Польши в последние дни значительно превысил нормы. И в ближайшее время ситуация не улучшится. Об этом пишет издание O-net.
Так, в рейтинге IQ-Air - Краков сегодня на 7-м месте в мире по загрязнению, соседствуя с Дели и Кабулом.
Главная причина - безветренная и морозная погода. Густой смог окутал многие воеводства. Особую осторожность рекомендуют проявлять жителям юга, востока и севера Польши, где температура остается самой низкой.
Эксперты отмечают: основной источник яда в воздухе - не заводы, а частный сектор. Поляки продолжают греться "грязным" топливом: так, 44 % домов отапливаются углем и дровами и только 28 % используют газ. А все из-за высоких тарифов на электричество.