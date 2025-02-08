USAID содержало российские и белорусские оппозиционные СМИ

Financial Times сообщает, что одной из заметных статей расходов американского правительственного агентства USAID было финансирование СМИ. В первую очередь тех, которые должны были противостоять как властям России и Беларуси, так и официальным медиа наших стран.

Агентство по международному развитию, в частности, уделяло особое внимание противодействию работе компании RT. На эти цели выделялись деньги оппозиционным российским СМИ.