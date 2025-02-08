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USAID содержало российские и белорусские оппозиционные СМИ
Financial Times сообщает, что одной из заметных статей расходов американского правительственного агентства USAID было финансирование СМИ. В первую очередь тех, которые должны были противостоять как властям России и Беларуси, так и официальным медиа наших стран.
Агентство по международному развитию, в частности, уделяло особое внимание противодействию работе компании RT. На эти цели выделялись деньги оппозиционным российским СМИ.
С Беларусью происходило практически то же самое, разве что с некоторой поправкой на масштабы двух стран. В настоящий момент из-за отсутствия финансирования российские зарубежные медиа ждут спасения от ЕС. Также по меньшей мере 6 экстремистских медиаресурсов беглых объявили о возможном закрытии.