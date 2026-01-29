3.74 BYN
Ущерб экономике США от снежной бури оценивается в 115 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Снежная буря обойдется американской экономике в сумму потерь до 115 млрд долларов. Обрушившийся на Штаты исторический буран унес жизни десятков человек, СМИ сообщают о 50-60 погибших.
Не менее миллиона домов остаются без электричества, тысячи без отопления. Холода все еще царят на пространстве от восточного побережья до Оклахомы и Миссисипи.
Часть скоростных автомагистралей, а также улицы городов остаются непроезжими из-за сугробов. Отменены десятки тысяч авиарейсов и они все еще продолжают переноситься. Снежного шторма такого масштаба в Соединенных Штатах не случалось уже четверть века.