Ужасающая статистика - сколько детей погибли из-за войн за последние 20 лет
1 июня планета отметила международный день защиты детей. Но миллионам вместо мирного неба достались обстрелы и рабский труд, а вместо крова и еды - насилие и голод.
В любом вооруженном конфликте дети страдают первыми. По данным ЮНИСЕФ, с 2005 года во всем мире в результате войн были убиты или получили увечья более 120 тыс. детей, то есть в среднем почти 20 детей в день. Вот отчет 2023 года:
Печально еще и то, что речь идет только о подтвержденных случаях. Истинное число жертв намного выше. Помимо этого миллионы детей были вынуждены покинуть свои дома, потеряли друзей или семью, были разлучены с родителями или опекунами. И как сложится их жизнь дальше и сложится ли вообще, не знает никто.
По данным ООН, сегодня 473 млн детей. Каждый шестой ребенок в мире проживает в зонах конфликта. Это почти вдвое больше, чем в 1990-х. К концу 2023 года число детей, вынужденных покинуть свои дома, достигло 47 млн, а в 2024 году этот показатель продолжал расти из-за эскалации насилия в Гаити, Ливане, Мьянме, Судане и других странах.
24 марта 2025 года мир шокировал отчет ООН. За два с половиной года конфликта в секторе Газа погибли почти 20 тыс. детей. Тысячи из них не было и года.
Генеральный комиссар ближневосточного агентства ООН Филипп Лаззарини заявил, что за последние полгода в Газе погибло больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире, начиная с 2021 года. При этом около 10 тыс. детей и подростков числятся в списках пропавших без вести.
При этом, только представьте, в Газе миллион детей лишены жизненно необходимой помощи на протяжении последних двух месяцев. Все из-за военной блокады сектора. Призывы остановить огонь помогают лишь частично.
К слову, предыдущий печальный рекордсмен географически расположен недалеко от Газы. В Сирии за годы конфликта погибло почти 27 тыс. детей. И это далеко не все.
Нельзя обойти стороной и войну в Украине. Там дети тоже гибли и тоже часто. Удивительно, но больше всего в 2014 году во время обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. Истории тяжелые.
Как мы знаем, ракетам безразлично кого убивать - стариков, женщин или детей. Постоянные обстрелы Донецка привели к тому, что в городе появилась Аллея Ангелов - мемориал памяти погибшим. Ужасная цифра продолжает расти. Более 2 тыс. детей погибли или получили ранения только за последние годы в результате украинского конфликта.
По официальным данным, до начала СВО в Донецкой и Луганской областях, от обстрелов погибли более 300 детей. Десятки тысяч получили ранения и жизнь в подвале. Груднички, подростки жили в укрытиях месяцами.
Жертвы голода, насилия, рабского труда и торговли. Леденящая душу статистика - где и как гибнут дети. В "Понятной политике" рассказали о больших трагедиях, которые случаются каждый день.