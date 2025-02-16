В Абхазии анонсировали второй тур президентских выборов

Ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал больше половины голосов избирателей, проголосовавших 15 февраля.

По предварительной информации, будет второй тур с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы. Об этом сообщил журналистам председатель ЦИК Дмитрий Маршан, пишет ТАСС.

"Завершили подсчет. Подводим итоги, но уже видны предварительные результаты. В любом случае будет второй тур, в котором будут участвовать Ардзинба Адгур Амиранович и Гунба Бадра Зурабович", - сказал Маршан.