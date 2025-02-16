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В Абхазии анонсировали второй тур президентских выборов
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В Абхазии анонсировали второй тур президентских выборовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38952e78-c7bb-462c-b3fb-c1d36e803549/conversions/ae84ed5c-8be2-4b94-8d42-ddcdd0432a86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38952e78-c7bb-462c-b3fb-c1d36e803549/conversions/ae84ed5c-8be2-4b94-8d42-ddcdd0432a86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38952e78-c7bb-462c-b3fb-c1d36e803549/conversions/ae84ed5c-8be2-4b94-8d42-ddcdd0432a86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38952e78-c7bb-462c-b3fb-c1d36e803549/conversions/ae84ed5c-8be2-4b94-8d42-ddcdd0432a86-xl-___webp_1920.webp 1920w
Ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал больше половины голосов избирателей, проголосовавших 15 февраля.
По предварительной информации, будет второй тур с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы. Об этом сообщил журналистам председатель ЦИК Дмитрий Маршан, пишет ТАСС.
"Завершили подсчет. Подводим итоги, но уже видны предварительные результаты. В любом случае будет второй тур, в котором будут участвовать Ардзинба Адгур Амиранович и Гунба Бадра Зурабович", - сказал Маршан.
Глава ЦИК отметил, что предварительные итоги будут объявлены 16 февраля в 12:00 мск.