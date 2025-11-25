Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Австралии из-за шторма 77 тыс. жителей остались без электричества

Мощный шторм обрушился на Австралию. На северо-востоке страны 77 тыс. жителей остались без электричества.

Непогода сопровождалась сильным градом до 10 см в диаметре, ветром, который повредил около 600 тыс. линий электропередачи, а также частыми ударами молний - их было зафиксировано свыше 525 тыс.

Тем временем в другой части Австралии синоптики бьют тревогу из-за противоположных явлений: они предупреждают о надвигающейся жаре в штате Новый Южный Уэльс. Температура там может превысить 40 градусов.

