В Австралии из-за шторма 77 тыс. жителей остались без электричества

Мощный шторм обрушился на Австралию. На северо-востоке страны 77 тыс. жителей остались без электричества.

Непогода сопровождалась сильным градом до 10 см в диаметре, ветром, который повредил около 600 тыс. линий электропередачи, а также частыми ударами молний - их было зафиксировано свыше 525 тыс.