В Бангладеш могут перейти на онлайн-обучение в школах на фоне энергетического кризиса

Власти Бангладеш рассматривают возможность частичного перехода на онлайн-обучение в школах на фоне энергетического кризиса. Инициатива обсуждается в рамках мер по сокращению потребления энергии и смягчению последствий роста мировых цен на топливо.



Также изучаются дополнительные меры экономии, включая перевод части сотрудников на удаленный формат работы и изменение графика выходных дней. Отметим, Бангладеш, значительная часть энергопотребления которой зависит от импорта, сталкивается с ограниченностью поставок топлива из-за войны на Ближнем Востоке.



В стране уже введены меры по его нормированию, а также сокращены часы работы автозаправочных станций.