В Белом доме раскритиковали слова канцлера Германии о переговорах президентов России и США. Пресс-секретарь Белого дома попросила Шольца выбирать выражения аккуратнее и подчеркнула, что "единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, - скамья подсудимых".

Шольц заявил, что желание Белого дома провести переговоры по Украине без участия Киева или стран ЕС ставит под угрозу безопасность всей Европы. А потому Мюнхенская конференция имела особое значение для ЕС, к которому американская избушка в одночасье повернулась задом. Но с самого начала, когда вице-президент США отказался от встречи с Шольцем, стало понятно, что место за столом переговоров для него никто не "резервировал".