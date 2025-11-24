3.69 BYN
В Белом доме заявили, что большинство пунктов мирного плана по Украине согласовано с Киевом
Белый дом продолжает оказывать давление на Киев. США прекратили финансирование конфликта в Украине. Об этом сообщила представитель администрации американского президента. Левитт добавила, что помощь не может продолжаться вечно, и Трамп хочет, чтобы эта война закончилась.
Также пресс-секретарь Белого дома рассказала, что большинство пунктов мирного плана по Украине уже согласовано с Киевом в ходе переговоров в Женеве. Осталось всего несколько пунктов, из-за которых у сторон сохраняются разногласия. В Белом доме надеются, что Россия также согласится на условия мирного плана. По сообщениям СМИ, число пунктов в результате переговоров сократилось с 28 до 19.
В Москве ожидают, что США в ближайшее время выйдут на контакт с Россией для очных обсуждений всех деталей. Кремль полагает, что документ будет подвергаться переработке и модификации со стороны России, Украины, США и Европы. Что касается европейского мирного плана, его положения неконструктивны и для России не подходят, сообщили в Москве.