В Белом доме заявили, что большинство пунктов мирного плана по Украине согласовано с Киевом

Белый дом продолжает оказывать давление на Киев. США прекратили финансирование конфликта в Украине. Об этом сообщила представитель администрации американского президента. Левитт добавила, что помощь не может продолжаться вечно, и Трамп хочет, чтобы эта война закончилась.

Также пресс-секретарь Белого дома рассказала, что большинство пунктов мирного плана по Украине уже согласовано с Киевом в ходе переговоров в Женеве. Осталось всего несколько пунктов, из-за которых у сторон сохраняются разногласия. В Белом доме надеются, что Россия также согласится на условия мирного плана. По сообщениям СМИ, число пунктов в результате переговоров сократилось с 28 до 19.