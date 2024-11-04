В Берлине разогнали пропалестинский митинг

Акция проходила мирно, участники продвигались по улицам, не вступая в стычки с полицией. Однако силовики преградили путь протестующим и начали проводить задержания. Возбуждено 21 уголовное дело, в том числе по подозрению в нанесении телесных повреждений, разжигании межнациональной розни и демонстрации символики террористических организаций.