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В Берлине разогнали пропалестинский митинг

Немецкие правоохранители разогнали пропалестинский митинг в Берлине. Задержано более 100 человек.

Кадры с мероприятия запечатлели сотни людей, марширующих в знак солидарности с жителями сектора Газа.

Акция проходила мирно, участники продвигались по улицам, не вступая в стычки с полицией. Однако силовики преградили путь протестующим и начали проводить задержания. Возбуждено 21 уголовное дело, в том числе по подозрению в нанесении телесных повреждений, разжигании межнациональной розни и демонстрации символики террористических организаций.

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