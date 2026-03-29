В Бейруте простились с журналистами, погибшими в результате израильского удара
В Бейруте 29 марта простились с тремя журналистами, которые погибли на юге Ливана в результате израильского удара. В последний путь их пришли проводить родственники, друзья и коллеги. Сотни людей несли цветы и фотографии погибших. Ранее лидер Ливана осудил нападение на работников СМИ, назвав это "вопиющим преступлением", которое нарушает все нормы и договоры, согласно которым журналисты пользуются международной защитой во время войн в соответствии с Женевскими конвенциями.
И сегодня же арабский телеканал Al Araby заявил, что по зданию его офиса в Тегеране был нанесен удар во время прямой трансляции. Канал вещает из Катара. Руководство СМИ назвало инцидент нарушением международного права.