В Болгарии 19 апреля проходят досрочные парламентские выборы

Радев выступает против помощи Украине и призывает к улучшению отношений с Москвой. По данным опросов, его партия может получить около 35 % голосов.

На втором месте по опросам - проевропейский блок партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил. За него готовы голосовать 18 % избирателей.



Всего на 240 мест в парламенте претендуют представители 14 политических партий и 10 коалиций. Выборы проходят на фоне затяжного политического кризиса, недовольства граждан ростом стоимости жизни после перехода на евро и повышением налогов.