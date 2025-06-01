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В Брянской области ограничено движение на автодороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Беларусью
В Брянской области ограничено движение на автодороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Беларусьюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926a96c7-cd62-4363-b4dd-222e5dbd49ed/conversions/e76c9e4c-c80e-4d16-9282-9dc175d01a31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926a96c7-cd62-4363-b4dd-222e5dbd49ed/conversions/e76c9e4c-c80e-4d16-9282-9dc175d01a31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926a96c7-cd62-4363-b4dd-222e5dbd49ed/conversions/e76c9e4c-c80e-4d16-9282-9dc175d01a31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926a96c7-cd62-4363-b4dd-222e5dbd49ed/conversions/e76c9e4c-c80e-4d16-9282-9dc175d01a31-xl-___webp_1920.webp 1920w
Движение в районе 32 км автодороги федерального значения А-240 в Брянской области полностью перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России, сообщает ТАСС.
"В настоящее время введено ограничение движения всех видов транспортных средств на 32-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 "Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь", - сообщили в ведомстве.
Движение транспортных средств организовано через автомобильные дороги регионального значения "Брянск - Новозыбков - Трубчевск - Выгоничи" и "Брянск - Новозыбков - Жирятино".
В ведомстве просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов и строго соблюдать требования временных дорожных знаков и указателей.