В Брянской области ограничено движение на автодороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Беларусью

Движение в районе 32 км автодороги федерального значения А-240 в Брянской области полностью перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России, сообщает ТАСС.

"В настоящее время введено ограничение движения всех видов транспортных средств на 32-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 "Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь", - сообщили в ведомстве.

Движение транспортных средств организовано через автомобильные дороги регионального значения "Брянск - Новозыбков - Трубчевск - Выгоничи" и "Брянск - Новозыбков - Жирятино".