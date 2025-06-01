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В Брянской области ограничено движение на автодороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Беларусью

В Брянской области ограничено движение на автодороге А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Беларусью

Движение в районе 32 км автодороги федерального значения А-240 в Брянской области полностью перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России, сообщает ТАСС.

"В настоящее время введено ограничение движения всех видов транспортных средств на 32-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 "Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь", - сообщили в ведомстве.

Движение транспортных средств организовано через автомобильные дороги регионального значения "Брянск - Новозыбков - Трубчевск - Выгоничи" и "Брянск - Новозыбков - Жирятино".

В ведомстве просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов и строго соблюдать требования временных дорожных знаков и указателей.

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