В Брюсселе изложили свое видение мира в Украине

План или пропал от европейцев. Контрплан мира по Украине от ЕС мало чем отличается от предложений, которые Брюссель вносил ранее и которые отвергла Москва. Более того, он идет вразрез и с документом Трампа.



В новом плане, опубликованном The Telegraph, говорится о прекращении огня, обменах и гарантиях безопасности Киеву. ЕС предлагает, чтобы Россия и Украина одновременно остановили боевые действия на текущей линии фронта. Только после этого возможны переговоры по территориям.



При этом Украина получает жесткие гарантии безопасности, включая американские. Киев вступает в ЕС, путь в НАТО также открыт при условии согласия всех членов блока. Почти одновременно несколько иной план выдало агентство Reuters. Из отличий - численность ВСУ в мирное время будет ограничена 800 тысячами человек. Россия же законодательно закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины.



Также Киев примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств и обязуется в кратчайшие сроки провести выборы. Впрочем, госсекретарь США Рубио, который вел переговоры с украинцами в Женеве, заявил, что никаких европейских планов не видел.