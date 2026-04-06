В Брюсселе обсуждают нормирование энергопотребления

В свете конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз готовится к глобальному энергетическому кризису.

Испанское издание El País сообщает, что Брюссель рассматривает нормирование потребления энергии. Обсуждается возвращение к чрезвычайным мерам, которые применялись после начала конфликта в Украине, в том числе ограничения на отопление и кондиционирование, поощрение удаленной работы, сокращение авиаперевозок. Все это, как опасаются еврочиновники, может стать необходимостью в случае затягивания военных действий.

К настоящему моменту стоимость газа в Европе увеличилась примерно на 70 %, нефти - на 60 %. По оценкам Еврокомиссии, дополнительные затраты на импорт топлива возросли на 14 млрд евро.