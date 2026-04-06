3.72 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
В Брюсселе обсуждают нормирование энергопотребления
В свете конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз готовится к глобальному энергетическому кризису.
Испанское издание El País сообщает, что Брюссель рассматривает нормирование потребления энергии. Обсуждается возвращение к чрезвычайным мерам, которые применялись после начала конфликта в Украине, в том числе ограничения на отопление и кондиционирование, поощрение удаленной работы, сокращение авиаперевозок. Все это, как опасаются еврочиновники, может стать необходимостью в случае затягивания военных действий.
К настоящему моменту стоимость газа в Европе увеличилась примерно на 70 %, нефти - на 60 %. По оценкам Еврокомиссии, дополнительные затраты на импорт топлива возросли на 14 млрд евро.
На фоне глобального роста цен на нефть власти Индонезии приняли решение повысить топливный сбор для внутренних авиарейсов на 38 %. С 1 апреля внутренние цены на авиатопливо резко выросли на 70-80 %. Ожидается, что корректировка сборов поможет авиакомпаниям частично компенсировать увеличение затрат, избежав при этом более резкого роста цен на билеты.