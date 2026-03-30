В Брюсселе посоветовали европейцам меньше ездить и летать для экономии

Меньше ездить и летать, чтобы снизить спрос на горючее, посоветовали европейцам в Брюсселе.

Еврокомиссар по энергетике в письме странам ЕС призвал ввести меры "добровольной экономии энергоресурсов", на него ссылается издание Politico. Особое внимание чиновник призвал уделить транспортному сектору. То есть правительства должны попросить жителей сэкономить топливо для более значимых задач, как это делается в отдельных азиатских странах.