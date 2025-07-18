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В Чехии коммунизм приравняли к нацизму
Автор:Редакция news.by
В Чехии запретили пропаганду коммунизма и приравняли ее к нацистской. Президент Петр Павел подписал новые поправки в Уголовный кодекс, согласно которым любой человек, пропагандирующий идеи Маркса, может отправиться в тюрьму на срок до 5 лет.
Инициаторами реформы стали три научных учреждения, в том числе Институт по изучению тоталитарных режимов. По их мнению, коммунизм - это такое же зло, как и нацизм.
Однако на этом законотворческое безумие не закончилось: президент страны разрешил выращивать и хранить каннабис. Получается, что в Чехии быть коммунистом хуже, чем наркоманом.