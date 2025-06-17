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В ЕС намерены внести послабления для ВПК
Автор:Редакция news.by
Еврокомиссия предложила внести изменения в законодательство ЕС и упростить нормы производства оружия.
Планируется обязать власти стран - членов сообщества принимать решения о разрешении или отклонении новых военно-производственных проектов в течение максимум 60 дней, тогда как сейчас этот процесс может занимать даже несколько лет.
Кроме того, Еврокомиссия распространила специальную инструкцию, согласно которой в странах Евросоюза нет никаких ограничений для инвестиций в широкое производство оружия и боеприпасов за исключением нескольких видов оружия, запрещенных международными конвенциями.