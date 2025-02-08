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В ЕС разрешили употреблять в пищу мучного хрущака в качестве источника белка

На повестке дня в Брюсселе стоит продовольственное снабжение. Уже с 10 февраля у европейцев появится возможность включить в свой рацион насекомых в качестве источника белка.

Еврокомиссия одобрила поставки на рынок ЕС порошка из цельных личинок в качестве нового пищевого продукта. Большой мучной хрущак станет пятым съедобным насекомым на столе европейских граждан.

ЕС