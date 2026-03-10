3.73 BYN
В ЕС цены на газ выросли на 90 %
На фоне эскалации на Ближнем Востоке цены на природный газ в ЕС подскочили почти на 90 %, нефть подорожала на 40 %, евро несколько ослаб по отношению к доллару - примерно на 2 %. Резкий рост цен на нефть тревожит автомобилистов по всей Европе.
"Просто невероятно! Я езжу на машине около 90 % времени. Если цены вырастут, это повлияет на наши бюджеты. Это вдобавок к инфляции, которую мы уже пережили в последнее время. Все это ляжет бременем на домохозяйства", - сокрушается сотрудник больницы Бен Али.
"В Париже такие цены на бензин, что я заправила только, чтобы доехать до пригорода", - рассказала Настасия Антунес, работающая медсестрой.
Власти Германии, Италии и Бельгии проведут видеоконференцию с лидерами европейских стран, чтобы обсудить решение проблемы роста цен на энергоносители. В дискуссии, по информации "Политико", примут участие не менее 10 глав европейских стран.
9 марта стоимость нефти превысила отметку в 100 долларов за баррель.