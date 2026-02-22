3.73 BYN
В Эстонии годовая инфляция в январе 2026 года составила 3,7 %
Автор:Редакция news.by
Экономический кризис - признак стабильности стран Балтии. В лидерах ЕС по темпам роста цен по-прежнему Эстония.
Согласно данным Департамента статистики, годовая инфляция в январе составила 3,7 %. По мнению экспертов, она подталкивает рост цен на продукты питания.
А поскольку значительная часть семейного бюджета уходит на провизию, на другие сферы денег уже не хватает. Это ведет к тому, что эстонская экономика никак не может выбраться из стагнации.