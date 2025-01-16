В Финский залив прибыли два корабля НАТО

В Финский залив в рамках бессрочной операции "Страж Балтики" прибыли два корабля НАТО: минный тральщик ВМС Германии и гидрографическое судно ВМС Нидерландов.



Причиной стали обрывы подводных энергокабелей в 2024 году. Якобы для предотвращения подобных инцидентов альянс решил отправить в регион боевые корабли. Они будут проводить патрулирование морских путей.



По данным СМИ, в Балтику также направлено несколько других военных кораблей НАТО, подводных лодок, самолетов-разведчиков и подводных беспилотников.