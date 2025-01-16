В Финский залив прибыли два корабля НАТО

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В Финский залив в рамках бессрочной операции "Страж Балтики" прибыли два корабля НАТО: минный тральщик ВМС Германии и гидрографическое судно ВМС Нидерландов.
Причиной стали обрывы подводных энергокабелей в 2024 году. Якобы для предотвращения подобных инцидентов альянс решил отправить в регион боевые корабли. Они будут проводить патрулирование морских путей.
По данным СМИ, в Балтику также направлено несколько других военных кораблей НАТО, подводных лодок, самолетов-разведчиков и подводных беспилотников.
Также стало известно, что правительство Эстонии подготовило проект закона об усилении морской безопасности, согласно которому эстонские военные получат право применять силу для охраны инфраструктуры в морской зоне.