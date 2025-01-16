RU
BY
ENG

3.38 RUB

3.47 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Финский залив прибыли два корабля НАТО

В Финский залив в рамках бессрочной операции "Страж Балтики" прибыли два корабля НАТО: минный тральщик ВМС Германии и гидрографическое судно ВМС Нидерландов.

Причиной стали обрывы подводных энергокабелей в 2024 году. Якобы для предотвращения подобных инцидентов альянс решил отправить в регион боевые корабли. Они будут проводить патрулирование морских путей.

По данным СМИ, в Балтику также направлено несколько других военных кораблей НАТО, подводных лодок, самолетов-разведчиков и подводных беспилотников.

Также стало известно, что правительство Эстонии подготовило проект закона об усилении морской безопасности, согласно которому эстонские военные получат право применять силу для охраны инфраструктуры в морской зоне.

Финский заливНАТОкорабли