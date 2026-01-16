Морозы накрыли и Европу. Нынешняя зима может оказаться приговором энергополитике Евросоюза. Об этом пишет австрийская газета "Экспресс". Температуры упали ниже средних значений за последние годы. Это совпало с комплексным ростом потребления газа.

Средний уровень заполнения газовых хранилищ в странах ЕС к началу января опустился до отметки в 61 %. Для немцев тепло уже стало весомой статьей расходов. Согласно прогнозам аналитиков, цены на отопление в этом сезоне в среднем вырастут на 15 %. В результате за тепло в квартире площадью 70 квадратных метров придется заплатить 1 180 евро. Последствия санкционной политики оказались болезненными. Лидер партии "Альтернатива для Германии" заявила о намерении восстановить поставки российской нефти и газа в случае своего прихода к власти.

Алис Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии":

"Мы единственная партия в Германии, которая способна вести диалог с Россией, а также с США и Китаем. При этом Китай, наряду с США, является для Германии важнейшим внешнеторговым партнером".