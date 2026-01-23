3.74 BYN
В Германии прошли массовые обыски по делу о попытке госпереворота в стране
В Германии прошли массовые обыски по делу о попытке госпереворота. Власти продолжают расследовать так называемый заговор "рейхсбюргеров": к этому объединению принадлежат те немногочисленные политические маргиналы, которые считают себя гражданами Второго рейха.
Большинство "рейхсбюргеров" - пожилые люди: они организовали своего рода клубы, на заседаниях которых критиковали действия нынешних властей Германии. В попытке насильственного переворота их обвиняют на том основании, что они, вооружившись арбалетами и ножами, якобы собирались штурмовать бундестаг.
На этот раз полиция обыскивала дома, принадлежащие 74-летнему Генриху XII - аристократу, который считается лидером "рейхсбюргеров". У него нашли еще несколько ножей и радиостанцию, которые приобщили к делу о госперевороте.