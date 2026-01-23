В Германии прошли массовые обыски по делу о попытке госпереворота в стране

В Германии прошли массовые обыски по делу о попытке госпереворота. Власти продолжают расследовать так называемый заговор "рейхсбюргеров": к этому объединению принадлежат те немногочисленные политические маргиналы, которые считают себя гражданами Второго рейха.

Большинство "рейхсбюргеров" - пожилые люди: они организовали своего рода клубы, на заседаниях которых критиковали действия нынешних властей Германии. В попытке насильственного переворота их обвиняют на том основании, что они, вооружившись арбалетами и ножами, якобы собирались штурмовать бундестаг.