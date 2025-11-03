В Германии третий год подряд наблюдается спад промышленного производства

В Евросоюзе уже третий год подряд падает промышленное производство. Как заявила глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе, показатель снижается с 2022 года, причем спад углубляется.

За последние два десятилетия разрыв в производительности труда между ЕС и США увеличился с 15 до 30 %.