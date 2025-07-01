В Германии заговорили о создании европейского ядерного зонтика

Берлин открыт для дискуссий о создании европейского ядерного зонтика. Как заявил канцлер Мерц, сейчас ставка делается на сохранение американского ядерного зонтика, но Германия открыта и для дискуссий о создании европейского атомного щита.



Пока эта тема поднималась лишь французской стороной. Ранее председатель фракции ХДС/ХСС (в бундестаге) Шпан заявил, что размещенного в ФРГ американского атомного оружия якобы недостаточно для "сдерживания" России, поэтому Германия или ЕС должны получить доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.