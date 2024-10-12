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В Грозном площадь пожара на АЗС составила 900 кв. метров

ЧП произошло на заправке недалеко от колледжа, на месте работают пожарные. На данный момент огонь локализован. По предварительным данным, пожар начался на территории АЗС, взорвалась цистерна с газом. В Сеть попали кадры пролета цистерны, которая раздавила легковушку, оператор выжил лишь чудом.

Минздрав Чечни сообщил, что пока никто в медучреждения не обращался. Однако местные СМИ со ссылкой на МЧС сообщают, что как минимум 4 человека погибли. В 100 метрах от места взрыва обнаружены тела двух девушек и двоих детей. Также взорвавшая цистерна повредила автомобили и угол жилого дома.

В Грозном взорвалась цистерна с газом - 4 человека погибли

После взрыва цистерны на заправке с газом в Грозном возбудили уголовное дело.

Площадь пожара на АЗС составила 900 кв. метров, причина устанавливается, сообщили в МЧС.

5 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва цистерны на АЗС в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом, ситуация под его личным контролем.

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