3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Грозном площадь пожара на АЗС составила 900 кв. метров
ЧП произошло на заправке недалеко от колледжа, на месте работают пожарные. На данный момент огонь локализован. По предварительным данным, пожар начался на территории АЗС, взорвалась цистерна с газом. В Сеть попали кадры пролета цистерны, которая раздавила легковушку, оператор выжил лишь чудом.
Минздрав Чечни сообщил, что пока никто в медучреждения не обращался. Однако местные СМИ со ссылкой на МЧС сообщают, что как минимум 4 человека погибли. В 100 метрах от места взрыва обнаружены тела двух девушек и двоих детей. Также взорвавшая цистерна повредила автомобили и угол жилого дома.
После взрыва цистерны на заправке с газом в Грозном возбудили уголовное дело.
Площадь пожара на АЗС составила 900 кв. метров, причина устанавливается, сообщили в МЧС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом, ситуация под его личным контролем.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Почему Дуда самоизолировался на саммите в Баку и отказался делать общее фото, знает военный эксперт
До 3 млн соотечественников проживает за пределами Беларуси
Социсследование: информацию о новостях политики белорусы преимущественно получают из госСМИ
Подведение итогов. Оперативный сбор руководителей военного ведомства прошел под Слуцком
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все