В Иране обнаружили подпольную фабрику дронов

Иранская полиция под Тегераном обнаружила подпольную фабрику по производству дронов. Их использовали для израильских ударов по Ирану.

Производство помогли обнаружить соседи, которые сообщили о подозрительных людях в одном из домов. В итоге там были обнаружены взрывчатые вещества, самодельные бомбы и дроны-камикадзе.