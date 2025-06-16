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В Иране обнаружили подпольную фабрику дронов
Автор:Редакция news.by
Иранская полиция под Тегераном обнаружила подпольную фабрику по производству дронов. Их использовали для израильских ударов по Ирану.
Производство помогли обнаружить соседи, которые сообщили о подозрительных людях в одном из домов. В итоге там были обнаружены взрывчатые вещества, самодельные бомбы и дроны-камикадзе.
Ранее иранская полиция задержала двух агентов израильской разведки. У них обнаружили более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника, пусковые установки и устройства наведения.