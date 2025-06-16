В Иране перехватили грузовики с БПЛА и взрывчаткой

Иранский канал Press TV сообщил, что в исламской республике (в провинции Лурестан) удалось перехватить два грузовика с дронами и взрывчатыми веществами. По предварительной информации, они принадлежат Израилю, сообщает РИА Новости.

"Два грузовика с дронами и взрывчатыми веществами, принадлежащие и управляемые террористами "Моссада", были захвачены в иранской провинции Лурестан после сообщений общественности разведслужбам", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.

Кроме того, агентство YJC со ссылкой на заместителя главы Лурестана сообщило о задержании нескольких человек, связанных с действиями Израиля в провинции.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет горькая и страшная судьба. КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".