В Иране продолжаются беспорядки и массовые погромы на улицах

Иран продолжают сотрясать массовые акции протеста. Соцсети заполнили кадры демонстрантов, орудующих в Тегеране и других городах страны. В результате столкновений на западе погибли двое военнослужащих.

В городе Казвин участники беспорядков избили и закидали камнями сотрудника сил безопасности. Совершенно не мирно настроенные активисты жгут машины, мотоциклы и баррикады.

По данным местных СМИ, сейчас во всем Иране отсутствует интернет.

Протесты в стране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты, но теперь они переросли в массовые погромы.

Хотя протесты в Иране носят широкий размах, эксперты подчеркивают высокую вероятность восстановления порядка в ближайшие дни.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (Россия):

"Мне кажется, протесты, которые на сегодняшний день есть, в ближайшее время будут иметь тенденцию к снижению. В Иране достаточно активно действуют правоохранительные органы, и, по сообщениям официальных средств массовой информации, ситуация в некоторых городах уже нормализована. Поэтому я думаю, что в целом ситуация в Иране дней нормализуется".