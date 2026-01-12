В Иране проходят демонстрации в поддержку властей

12 января в Иране проходят митинги против беспорядков и в поддержку властей. Ранее к проведению таких акций призывал президент республики Масуд Пезешкиан.

Люди недовольны тем, что протестующие жгут мечети и машины, устраивают засады на полицейских, крушат все на своем пути. Масштабные акции проходят в большинстве крупных городов страны. На улицах - тысячи людей. В руках - национальные флаги и портреты верховного лидера.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что ситуацию в стране удалось взять под контроль. По его словам, во время беспорядков в толпе действовали террористы с оружием. Устраивали погромы, сожгли 53 мечети. Погибли несколько сотен человек. Свои действия они координировали в интернете. Несколько дней назад его отключили. Ограничения снимут как только угроза безопасности будет полностью снята.