В Иране разоблачили крупный заговор: силы безопасности изъяли 60 тыс. единиц оружия

В Иране силы безопасности разоблачили крупный заговор: изъято 60 тысяч единиц оружия, предназначенного для вооружения участников беспорядков в Тегеране. Как сообщает PressTV, оружие было обнаружено в южной провинции Бушер и предназначалось для транспортировки в столицу.

По данным полиции, это связано с террористической ячейкой, а деньги на покупку оружия поступали из-за рубежа, в частности, из США и Израиля. Также в ходе операции арестованы двое подозреваемых в планировании убийств и саботажа.