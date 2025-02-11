В Испании задержали яхту под польским флагом с 600 кг кокаина на борту

Испанская полиция в ходе международной операции перехватила парусное судно с 600 килограммами кокаина на борту, которое направлялось к Канарским островам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов королевства.

"Сотрудники национальной полиции перехватили парусник с более чем полутонной кокаина. В этой международной операции по борьбе с морским наркотрафиком участвовали власти Франции (DNRED), Великобритании (NCA) и США (DEA). Парусник, направлявшийся к Канарским островам с 600 килограммами кокаина в 19 тюках, был взят на абордаж агентами Группы специальных операций (GEO)", - говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, преступники использовали яхту под польским флагом для транспортировки крупной партии наркотиков в Испанию. Яхта была перехвачена в 800 милях к западу от Тенерифе.