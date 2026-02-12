В Италии намерены ввести морскую блокаду в целях остановки лодок с беженцами

Италия ужесточает миграционную политику. Кабмин одобрил законопроект о морских блокадах в целях остановки лодок с беженцами. Правительство стремится получить право закрывать территориальные воды на срок до шести месяцев при угрозах безопасности.



Власти такие меры объясняют стремлением остановить нелегальный поток лодок через центральное Средиземноморье. Новый закон предусматривает штрафы до 50 тысяч евро и конфискацию судов. Документ расширяет полномочия судов по высылке иностранцев, осужденных за тяжкие преступления. Рим подчеркивает: речь идет о защите общественного порядка и сотрудников государства.