В Италии в абсолютной бедности проживают 5,7 млн человек

В Италии почти 6 млн человек находятся в абсолютной бедности. Об этом написано в докладе ISTAT (Национального института статистики Италии) "Бедность в Италии" за 2024 год, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на итальянское новостное агентство AGİ.

Согласно оценкам, в 2024 году 2,2 млн семей (8,4 % от общего числа проживающих в Италии семей) жили в абсолютной бедности. Это составляет в общей сложности 5,7 млн человек.

Отмечается, что в небольших коммунах Италии (до 50 тыс. жителей) за пределами мегаполисов уровень абсолютной бедности самый высокий (8,9 %). Далее следуют коммуны с населением более 50 тыс. жителей и окраины мегаполисов (8 %).

Уровень абсолютной бедности остается самым высоким среди многодетных семей. Среди пар с тремя и более детьми почти каждая пятая находится в абсолютной бедности (19,4 %). В докладе также говорится, что в 2024 году абсолютная бедность затронула более 1,28 млн несовершеннолетних (13,8 % от общего числа детей, проживающих в стране). Число семей в абсолютной бедности, в состав которых входят несовершеннолетние, составляет почти 734 тыс.

Как отмечается на сайте Rai News, уровень абсолютной бедности среди семей, в составе которых есть хотя бы один иностранец, составляет 30,4 %, возрастая до 35,2 % среди семей, состоящих исключительно из иностранцев.