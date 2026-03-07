В Израиле заявили о начале нового этапа операции в Иране

Фото Unsplash news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/517d6553-7f01-437c-870f-7435795ff177/conversions/a620b5ec-eac2-463c-b956-0ca7b3d36a89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/517d6553-7f01-437c-870f-7435795ff177/conversions/a620b5ec-eac2-463c-b956-0ca7b3d36a89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/517d6553-7f01-437c-870f-7435795ff177/conversions/a620b5ec-eac2-463c-b956-0ca7b3d36a89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/517d6553-7f01-437c-870f-7435795ff177/conversions/a620b5ec-eac2-463c-b956-0ca7b3d36a89-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Unsplash

Израиль приступил к следующему этапу операции "Рык льва" против Ирана, концентрируя атаки на производственных объектах на территории республики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы (Израиль - прим. БЕЛТА) перешли к следующему этапу операции, расширяя атаки на ключевые производственные объекты в Иране", - сказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин.