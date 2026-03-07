Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Израиле заявили о начале нового этапа операции в Иране

Фото Unsplash

Израиль приступил к следующему этапу операции "Рык льва" против Ирана, концентрируя атаки на производственных объектах на территории республики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы (Израиль - прим. БЕЛТА) перешли к следующему этапу операции, расширяя атаки на ключевые производственные объекты в Иране", - сказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин.

По словам Дефрина, "в последние месяцы разведывательное управление Израиля следило за усилиями Ирана по восстановлению производственной инфраструктуры и увеличению количества имеющихся у него ракет".

