В Калифорнии около 60 автомобилей столкнулись из-за тумана

Массовая авария случилась в США из-за непогоды. В Калифорнии на трассе столкнулись около 60 автомобилей.

По информации АВС, инцидент произошел в результате плохой видимости из-за плотного тумана. Столкновения были настолько мощными, что грузовики и легковушки повредили бетонное ограждение.