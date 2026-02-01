3.75 BYN
В Калифорнии около 60 автомобилей столкнулись из-за тумана
Автор:Редакция news.by
Массовая авария случилась в США из-за непогоды. В Калифорнии на трассе столкнулись около 60 автомобилей.
По информации АВС, инцидент произошел в результате плохой видимости из-за плотного тумана. Столкновения были настолько мощными, что грузовики и легковушки повредили бетонное ограждение.
Пострадали как минимум 10 человек. Они получили травмы легкой и средней тяжести и были доставлены в больницы. Трасса перекрыта в обоих направлениях, на месте работают экстренные службы.