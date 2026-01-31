В замерзающем Киеве власти нашли время для очередной акции по уничтожению исторической памяти.

Со скульптуры "Родина-мать" сняли надпись на русском языке "Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны". Фразу демонтировали в галерее "Герои фронта и тыла", расположенной в Музее истории Украины во Второй мировой войне.

В местном Минкульте заявили, что надпись была удалена как "идеологический маркер советского режима". Это еще один варварский акт в рамках выполнения пресловутого закона о декоммунизации.