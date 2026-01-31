3.75 BYN
В Киеве с памятника "Родина-мать" демонтировали надпись на русском языке
Автор:Редакция news.by
В замерзающем Киеве власти нашли время для очередной акции по уничтожению исторической памяти.
Со скульптуры "Родина-мать" сняли надпись на русском языке "Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны". Фразу демонтировали в галерее "Герои фронта и тыла", расположенной в Музее истории Украины во Второй мировой войне.
В местном Минкульте заявили, что надпись была удалена как "идеологический маркер советского режима". Это еще один варварский акт в рамках выполнения пресловутого закона о декоммунизации.
С момента его принятия в 2015 году киевский режим активно уничтожает советские памятники и переименовывает названия улиц.