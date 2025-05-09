Полиция Киева задержала пенсионера, который пел песни на русском языке возле мемориала Вечной Славы в центре города, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Говорит великий Львов".

Украинский телеканал "Новости.LIVE" 9 мая ранее уже сообщал, что сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили.

В Киеве полицейские задержали пенсионерку за ношение пилотки с советской символикой 9 мая киевская полиция взяла под стражу пенсионерку за ношение пилотки с красноармейской звездой 6 часов назад

"В Киеве произошла потасовка у мемориала Вечной Славы. Один поехал с полицейскими в райотдел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Издание опубликовало видео, на котором порядка двух десятков человек собрались у мемориала Вечной Славы в центре Киева. Мужчина пожилого возраста исполняет песню на русском языке, женщины ему подпевают. Позднее к ним подходят сотрудники полиции и обвиняют мужчину в том, что он поет на запрещенном в Украине языке. Начинается конфликт и потасовка, в результате которой мужчину и нескольких женщин полицейские валят на землю. В итоге пенсионера садят в машину и везут в райотдел.