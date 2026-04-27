3.75 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Колумбии объявлен траур по погибшим на Панамериканском шоссе
Автор:Редакция news.by
Самое жестокое нападение на мирных жителей за последние десятилетия погрузило Колумбию в глубокий траур. Число жертв мощного взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука увеличилось до 20.
Губернатор региона назвал инцидент "беспощадным актом террора", подчеркнув, что целенаправленный удар был нанесен по гражданской инфраструктуре. В департаменте приспущены флаги и объявлен трехдневный траур.
Силовые структуры ведут поиск организаторов атаки. Эксперты связывают эскалацию насилия с активизацией радикальных группировок.