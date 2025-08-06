В Кремле проходит встреча Путина и Уиткоффа

В Кремле проходит встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа. На ней также присутствует помощник Президента Юрий Ушаков. Сами переговоры проходят в закрытом режиме.

Стив Уиткофф до начала встречи не стал делиться ожиданиями. Впрочем, как отмечают СМИ, он намерен обсудить с российским Президентом пути выхода из украинского конфликта, а также передать личное послание от Дональда Трампа.