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В Кремле проходит встреча Путина и Уиткоффа
Автор:Редакция news.by
В Кремле проходит встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа. На ней также присутствует помощник Президента Юрий Ушаков. Сами переговоры проходят в закрытом режиме.
Стив Уиткофф до начала встречи не стал делиться ожиданиями. Впрочем, как отмечают СМИ, он намерен обсудить с российским Президентом пути выхода из украинского конфликта, а также передать личное послание от Дональда Трампа.
Переговоры проходят буквально за сутки до введения обещанных Белым домом пошлин, в том числе вторичных, против Москвы и ее союзников на международной арене. Накануне американский лидер заявил, что решение о дальнейших действиях в отношении России он примет по итогам встречи Уиткоффа с Путиным.