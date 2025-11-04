В Латвии наблюдается дефицит госбюджета более чем полмиллиарда евро

Дефицит госбюджета Латвии превысил полмиллиарда евро и продолжит расти. Есть риск, что в 2026 году он может достичь 2 млрд.

По данным Минфина прибалтийской страны, за девять месяцев расходы превысили доходы. Теперь каждый латвиец условно должен более 10 тыс. евро. Эксперты предупреждают, что без пересмотра приоритетов страна рискует еще больше углубить социальный кризис. Но правительство, вероятно, не намерено менять курс, ведь ставка на милитаризацию остается неизменной.