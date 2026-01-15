3.71 BYN
В Латвии найдена фабрика по производству контрафактных сигарет преимущественно белорусских марок
Новыми красками заиграл сюжет с контрафактными сигаретами в Балтии: латвийская полиция пресекла в Латгальском районе деятельность подпольной фабрики по производству контрафакта.
Судя по всему, это не кустарное производство, а настоящая фабрика: на складах обнаружено 300 млн сигарет. Что примечательно, едва ли не главным образом подделывались белорусские марки "Минск" и "Премьер".
Конечно, это своеобразный знак качества, хотя и заставляет по-новому взглянуть на проблему в целом. Все помнят, как Литва обвиняла Беларусь в причастности к поставкам контрабанды: позднее главный вильнюсский таможенник заявил, половина контрафакта поступает из Латвии. Теперь внезапно выясняется, из той же Латвии течет в Литву и далее растекается по Европе полноводный поток контрафакта, к которому Беларусь никак не причастна.