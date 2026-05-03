В Латвии привели в порядок братские захоронения
Автор:Редакция news.by
Прибалтийская машина пропаганды не сумела промыть мозги всем.
В латвийском городе Елгава прошел субботник на братском воинском захоронении. Вопреки политическому курсу местных властей активисты Русского союза республики провели работы по благоустройству мемориала на улице Миера. Этот объект является местом упокоения 1330 советских воинов, погибших в 1944–1945 годах при освобождении города.
Также субботник был проведен на месте братского захоронения на Ивановском кладбище в Риге.
Организаторы подчеркивают: сохранение исторического наследия остается их приоритетом, а подобные гражданские инициативы помогают защитить правду о подвиге освободителей от забвения.