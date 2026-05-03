Прибалтийская машина пропаганды не сумела промыть мозги всем.

В латвийском городе Елгава прошел субботник на братском воинском захоронении. Вопреки политическому курсу местных властей активисты Русского союза республики провели работы по благоустройству мемориала на улице Миера. Этот объект является местом упокоения 1330 советских воинов, погибших в 1944–1945 годах при освобождении города.

Также субботник был проведен на месте братского захоронения на Ивановском кладбище в Риге.