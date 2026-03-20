В Латвии задержаны 22 человека по делу о предполагаемом мошенничестве при IT-закупках

Громкий скандал в Латвии - задержан бывший руководитель Государственного агентства цифрового развития. Ему и ряду других чиновников инкриминируют мошенничество при закупках IT-оборудования в 1,5 млн евро. Речь идет о закупках для электронного голосования.



Главу Госагентства сняли с должности еще в 2025 году из-за сбоев в системе, созданной под его руководством: голосование на муниципальных выборах было практически сорвано, а результаты вызывали большие сомнения. Теперь выясняется, что все электронные системы обладали уязвимостями, которые позволяли влиять на их работу. Видимо, касается это и системы голосования.



Меж тем в октябре в Латвии пройдут парламентские выборы - и явно с использованием той системы голосования, к которой у правоохранительных органов есть претензии.