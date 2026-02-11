3.72 BYN
В Литве блокируют критиков строительства военного полигона
Автор:Редакция news.by
Компания Meta заблокировала в Facebook литовские группы, которые критикуют строительство натовского военного полигона в поселении в 10 километрах от белорусской границы.
Формальным поводом для блокировки стала лживая оговорка о якобы присутствии ботов и фейковых аккаунтов в деятельности сообществ.
Литовцы по всей стране выходят на митинги против строительства полигона, но их не слышат. Власти по-прежнему намерены выселить местных жителей, а заповедный регион превратить в военный плацдарм. Теперь затыкают общественное мнение и в соцсетях.