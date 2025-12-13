В Литве обанкротилась крупная швейная компания: увольняют всех работников

Кризисная ситуация наблюдается в текстильной промышленности Литвы. Так, проработавшая почти 30 лет компания в Каунасском районе увольняет всех своих работников. Это десятки человек.



По словам руководителя, в Литве растут расходы на труд, а экспортные рынки не способны компенсировать эти расходы. Основные клиенты - Скандинавия и Западная Европа - неуклонно уменьшают количество заказов из-за падения спроса.



Кроме того, как пояснил разорившийся предприниматель, швейная промышленность в стране обречена из-за государственной политики. Швей сейчас в Литве не готовят, поскольку не осталось соответствующих профтехучилищ.