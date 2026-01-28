В Литве около 5 тыс. человек заняты в сфере так называемых информационных операций. Об этом стало известно из доклада Центра передового опыта НАТО.

Эти люди занимаются разоблачением враждебных, ложных, наносящих ущерб государству и НАТО утверждений, публикуемых в интернете. Важной частью этой структуры является Союз стрелков Литвы. Данная организация объединяет людей, которые в случае войны создадут вооруженное подполье, но пока войны нет, стрелки к штыку приравняли перо и борются с врагом в виртуальном мире. Сколько уходит денег на содержание этой фабрики эльфов и троллей, неизвестно, но на один Союз стрелков тратится из бюджета не менее 600 тыс. евро в год.