В Литве пенсия равна нищете
Литовские СМИ отмечают, что пенсии в стране категорически не хватает даже для обеспечения минимальных нужд человека: люди на заслуженном отдыхе живут не просто в бедности, а в нищете.
Пенсия в Литве составляет лишь 85 % от прожиточного минимума. Причем местные эксперты полагают, что причины у этого не экономические, а политические: при заинтересованности властей спасти пенсионеров от нищеты можно было бы росчерком пера.
Впрочем, у правительства совершенно иные приоритеты: Литва намерена в 2026 году потратить 5 % ВВП на военные нужды. К слову, расходы на оборону увеличиваются по всей Европе, при этом, по данным исследования, из 39 европейских стран в двадцати пенсии не обеспечивают прожиточного минимума. Особенно плачевна ситуация в Грузии, Молдове, Албании. Из государств ЕС аутсайдерами стали Литва, Латвия, Эстония и Кипр.